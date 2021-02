Adamantina teve 5 mortes por Covid apenas nos últimos 4 dias

Com base em levantamento feito pelo site Adamantina Net na tarde de hoje, apenas nos últimos 4 dias foram registradas em Adamantina 5 mortes por consequência da Covid-19. O que serve como lamentável alerta para que as pessoas se previnam ainda mais contra a doença.

Os dados apurados pela reportagem revelam que o 1º óbito ocorreu na sexta-feira passada (12 de fevereiro) e o 5º nesta segunda-feira (15 de fevereiro).

A nova atualização do Boletim Coronavírus pela Secretaria Municipal de Saúde, que deve ser divulgada hoje, apontará que Adamantina contabiliza agora 33 mortes por Covid.

Diante dos expressivos números que têm sido registrados no município, as autoridades de saúde mais uma vez chamam a atenção dos adamantinenses para que sigam rigorosamente as medidas de prevenção ao contágio e disseminação da doença, como uso da máscara, não promover ou participar de aglomerações, manter o distanciamento social, lavar as mãos constantemente, entre outros cuidados.