SP aplica 2ª dose da Coronavac em Monica Calazans e inicia nova fase de vacinação

São Caetano do Sul (Grande SP), com 8,1% da população local já vacinada, lidera o ranking. Catanduva (7,2%), Botucatu (7%), Barretos (6,3%), Santos (5,8%), São José do Rio Preto (5,7%), Jaú (5%), Araçatuba (5%), Araraquara (4,9%) e Marília (4,8%) completam o levantamento.

A segunda fase de imunização em território paulista começa no momento em que algumas cidades do país já sinalizam o fim dos estoques de doses disponíveis de vacina contra a Covid-19. “O Brasil precisa de mais vacinas. Não pode ter apenas a vacina do Butantan. De cada 10 brasileiros, nove estão recebendo a do Butantan”, disse Doria.

Segundo Doria e a cúpula de seu governo presente na coletiva à imprensa nesta sexta, não há risco de faltar vacina para os grupos prioritários que já iniciaram o processo, como os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19 e os idosos acima de 85 anos.

Regiane de Paula, coordenadora de controle de doenças da secretaria de Saúde, disse que o número de pessoas nos grupos prioritários foram elencados a partir de números da campanha de imunização contra a Influenza e em dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) sobre a população idosa.

A partir de 1º de março, outra faixa etária, com idosos acima de 80 anos, também será incluída. “O calendário abaixo de 80 anos ainda não foi divulgado. E se já estiver circulando informação de que estamos vacinando pessoas abaixo dessas faixas etárias é fake news”, informou o governador.

Com a chegada, nesta última quarta (10), do segundo lote de insumo da Coronavac do ano, o governo paulista prevê saltar de 600 mil para 1 milhão a produção diária da Coronavac.

Até abril, a previsão é que estejam disponíveis 46 milhões de doses, além de um adicional de 54 milhões de vacinas cujo prazo ainda não foi definido junto ao ministério da Saúde.

Além de garantir a vacinação do grupo prioritário, a preocupação do governo paulista gira em torno do Carnaval que, mesmo sem programação oficial por parte das prefeituras por causa da pandemia, poderá inflar cidades da Baixada Santista e do litoral Norte e piorar os indicadores de contaminação no estado, como aconteceu após as festas de fim de ano.

O plano do governo, que derrubou o ponto facultativo na próxima terça (17), é apoiar as cidades turísticas do estado na montagem de barreiras sanitárias e no reforço da fiscalização contra pessoas sem máscara e flagradas em festas clandestinas no período.

O general João Campos, secretário de Segurança Pública do governo paulista, disse que ao menos 31 mil policiais militares e pouco mais de 14 mil viaturas, além de aeronaves, serão usadas em todo o estado para coibir as possíveis atitudes da população que desrespeitarem as regras sanitárias da pandemia até o dia 17 (quarta).