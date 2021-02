São Paulo fecha com técnico argentino Hernán Crespo

Hernán Crespo é o novo técnico do São Paulo. Nesta sexta (12), o clube do Morumbi acertou a contratação do treinador argentino de 45 anos, campeão da última Copa Sul-Americana com o Defensa y Justicia, para substituir Fernando Diniz.

Não há data para que ele estreie no comando tricolor. No domingo (14), diante do Grêmio pelo Brasileiro, o time continuará treinado pelo auxiliar e interino Marcos Vizolli.

O trabalho à frente da equipe do subúrbio de Buenos Aires, o melhor de Crespo até aqui em sua curta carreira no banco de reservas, chamou a atenção não só da diretoria são-paulina. A seleção chilena e o Santos também entraram em contato com o argentino, que acabou assinando com o São Paulo.

Desde que pendurou as chuteiras, em 2012, o treinador trabalhou em quatro clubes. Seu primeiro emprego na nova função foi no comando do time juvenil do Parma, da Itália, clube pelo qual se aposentou dos gramados.

No futebol profissional, treinou o Modena, na segunda divisão italiana, e o Banfield, na elite argentina, antes de trabalhar no Defensa y Justicia, onde conquistou seu primeiro título como técnico.