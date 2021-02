Homem é preso após “quase bater” em viatura da Polícia Rodoviária na SP-294 em Adamantina

Na noite desta sexta-feira (12), a equipe do Policiamento Rodoviário, pertencente ao efetivo da 2ª Cia de Polícia Rodoviária de Presidente Prudente, encontrava-se realizando patrulhamento, visando o combate de ilícitos administrativos e penais, momento que deparou com o veículo Gm/Corsa de Panorama, que transitava no sentido contrário e invadiu a contra mão de direção, quase colidindo com a viatura.

O veículo foi acompanhado e no Km 596 em Adamantina e recebeu o sinal de parada obrigatória, efetuado por outra equipe do Policiamento Rodoviário, porém não obedeceu e apreendeu fuga.



O condutor foi abordado em seguida e apresentava notórios sinais de embriaguez. Ele foi convidado ao teste com o etilômetro, sendo o resultado 0,86 mg/L.

Foi dada voz de prisão ao autor, um homem de 36 anos de idade e morador do município de Lucélia.

Foi estipulada fiança de R$ 1.100,00 que não foi paga e o autor permaneceu preso aguardando a audiência de custódia.