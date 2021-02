Restando ainda 20% de duas obras, Prefeitura prorroga contrato com empreiteira por 6 meses

Foi publicado na semana passada na imprensa local o extrato do primeiro Termo de Aditamento do Contrato nº 03/2020, no qual a Prefeitura de Adamantina prorroga o prazo para que a Construlix Construções, Indústria, Comércio e Serviços Ltda. conclua as construções do vestiário no campo do Jardim Adamantina e dos banheiros no Parque Caldeiras. As obras estão em andamento e, segundo informação passada ao Folha Regional pela Secretaria Municipal de Planejamento, encontram-se 80% executadas.

A vigência do contrato foi ampliada em mais seis meses, sendo válido agora de 16 de janeiro até 15 de julho de 2021. Mesmo com a prorrogação do prazo, o valor contratual permanecerá inalterado, sendo assim, a Prefeitura pagará os mesmos R$ 241.505,82 firmados no processo licitatório nº 86/2019.

O aditamento foi feito 13 meses após a nova empreiteira assumir as obras no lugar da empresa que em agosto de 2015 deu início ás construções e depois abandonou. Portanto, faz quase seis anos que os usuários esperam a conclusão desses banheiros e vestiário.