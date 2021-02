Cultura será contemplada com projeto “Bom de Nota, Bom de Dança”

Vagas são para meninos e meninas de 07 a 15 anos matriculados na rede pública do município

O setor cultural de Adamantina ganha importante projeto que beneficiará 140 crianças e jovens com aulas gratuitas de balé e danças urbanas (street dance). O projeto “Bom de Nota, Bom de Dança” é executado pela Associação Pró-Esporte e Cultura (APEC), a partir da Lei de Incentivo à Cultura, com o patrocínio da Usina Branco Peres.

As vagas são para meninos e meninas de 07 a 15 anos matriculados na rede pública do município. As aulas de danças urbanas acontecerão de segunda e quarta, e as aulas de balé de terça e quinta, ambas com disponibilidades no turno da manhã e da tarde.

Com previsão de início já em fevereiro, as primeiras aulas serão no modo online devido a pandemia do coronavírus. Assim que for possível retomar presencialmente com segurança, as mesmas serão realizadas no Ginásio de Esportes do campus III da UNIFAI e na Escola Municipal de Artes.

Para a inscrição é necessário comparecer à Biblioteca Pública Municipal, na avenida Adhemar de Barros, 196, levando documentos de identidade e CPF. do aluno e do responsável, nos dias 18 e 19 de fevereiro, das 9h às 12h e das 14h às 17h. É obrigatório o uso de máscaras e respeitar o distanciamento social.

Para mais informações pelo número (18) 99772-8157 com Cinthia Scoriza.