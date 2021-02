Com vacinas em falta, Pazuello promete imunização geral contra Covid em 2021

“Vindo de fora, temos que entender que números não são suficientes para atender o país. Não que não vamos comprar, vamos comprar todas [as doses], mas os números são 10 milhões, 8 milhões, 3 milhões, 4 milhões, e uma hora vamos ter muita vacina diferente e muita dificuldade de coordenar as ações em nosso país”, disse.

Segundo o ministro, a pasta tem hoje negociações com a Bharat Biotech, que fabrica a vacina Covaxin e com o Instituto Gamaleya, da Rússia, para obter a vacina Sputnik. No primeiro caso, são previstas 20 milhões de doses em 60 dias. No segundo, 10 milhões de doses.

Também teve reuniões com Janssen, Moderna e Pfizer.

O ministro da Saúde voltou a atacar as condições da Pfizer, como o não julgamento em tribunais brasileiros e a imunidade em casos de reações adversas. Pazuello disse que as condições são impraticáveis e “leoninas”.

Já as doses da Janssen e Moderna envolvem prazos longos de entrega, afirma.

Ainda de acordo com Pazuello, a produção atual do Butantan, com quem a pasta já tem contratos, deve gerar de 8 a 12 milhões de doses por mês. Já a produção de vacinas pela Fiocruz deve ter entregas apenas a partir de março.

A situação ocorre devido a atrasos na entrega dos insumos pela China.

“Recebemos a primeira parte do IFA [insumo farmacêutico ativo], está em linha de produção e estamos negociando chegada da segunda etapa do IFA. Essa primeira parte da produção só fica pronta no final de fevereiro, começo de março. Até lá, são doses importadas, ou do Serum Institute, com previsão de entrega de duas semanas, ou pela Covax Facility, com previsão de chegada até o final do mês”, disse, em referência à vacina de Oxford, que deve ser feita pela fundação.

Ainda de acordo com o ministro, somada a produção dos laboratórios com as novas aquisições, a expectativa da pasta é que haja oferta de 30 milhões de doses de vacinas em março.

Já a próxima entrega prevista é de 4,8 milhões de doses, o que deve ocorrer em até 12 dias.