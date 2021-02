ARTIGO: Nesta Província do faz de conta tudo é possível…

Sérgio Barbosa (*)

Na primeira sessão deste mandato do LEGISLATIVO PROVINCIANO que ocorreu na segunda-feira, 8, ainda, foram quase 3 horas de muitas idas com poucas voltas sobre tudo e todos/as…

Todavia, como sempre, na maioria das falas dos EDIS sobre temas e temáticas relacionados com o cenário provinciano em tempo de PANDEMIA, pode-se registrar que tudo continua na mesmice de sempre…

Também, além dos diversos comunicados, solicitações e outros em nome disto ou daquilo, bem como, pra atender este ou aquele lado e naquela localidade específica da PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Porém, ocorreram um ou outro DESTAQUE naquela tribuna destinada para os VEREADORES, ainda, não se pode esquecer que tem uma VEREADORA neste LEGISLATIVO PROVINCIANO, portanto, tal registro se faz necessário neste tempo novo tempo para a denominada CASA DAS LEIS…

Entre os ocasos destes DESTAQUES, ficou mais evidente do que nunca que existe um pouco de tudo neste contexto dos LEGISLADORES e LEGISLADORA, porém, entendo que só mesmo o tempo deste tempo pode proporcionar aquele ALGO MAIS frente aos desencontros patrocinados pelo EXECUTIVO e sua turma de aloprados/as provincianos/as…

Em uma outra perspectiva mais de acordo com o SAGRADO, entretanto, deve-se considerar que o PROFANO está sempre presente nestes lugares para uma aproximação entre este e o outro lado, haja vista que existem EDIS com desejos de SERVIR aos DOIS LADOS, também, se aparecer com isto ou aquilo, pode-se ATENDER a mais lados de um mesmo lado e ponto quase final em tempo de pós-globalização das Organizações…

Outro detalhe ocorreu no APAGAR DAS LUZES da SESSÃO, quando alguns VEREADORES usaram da TRIBUNA para diversas indagações e outras considerações quanto aos ruídos patrocinados pelo GESTOR PROVINCIANO em uma emissora de rádio…

Desta forma, pelo visto e ouvido naquela segunda-feira, 8, ainda, nesta primeira sessão do LEGISLATIVO PROVICANO em início de MANDATO, pode-se esperar muitos desencontros com o EXECUTIVO em todas as áreas de atuação nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Nestes casos em pauta, pode-se esperar muitas controvérsias e ameaças de todos os lados para muitas perguntas com poucas respostas do outro lado, haja vista que as diversas MÍDIAS continuam divulgando todas as atividades dos envolvidos neste DEBATE um tanto quanto CONFUSO para quem não está acompanhando as REDES SOCIAIS com suas BENDITAS ou MALDITAS mensagens dos/as provincianos/as em tempo de PÓS-GLOBALIZAÇÃO MIDIÁTICA…

(*) jornalista diplomado e professor universitário.