São Paulo avança na marca dos 55 mil mortos com taxa de 66% de ocupação das UTIs

O governador de São Paulo , João Doria (PSDB), atualizou nesta quarta-feira (10), em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, os números referentes ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 em território paulista.

São Paulo tem atualmente 1.878.802 casos confirmados da doença e 55.419 mortes, o que mantém o estado como líder do ranking nacional de gravidade da pandemia. Em comparação, o Brasil registra 9.599.565 casos e 233.520 óbitos.

A taxa de ocupação das UTIs disponíveis no estado está próxima do recorde registrado no ano de 2021, que foi de 70% dos leitos ocupados, atualmente 66,8% das unidades de internação estão ocupados. Na Região Metropolitana de São Paulo a média é de 65,7%.

São Paulo registrou 187.353 altas hospitalares e 1.638.936 pessoas recuperadas da doença após testarem positivo. O segundo estado com os maiores números de casos e mortes é Minas Gerais, com 780. 187 testes positivos e 15.990 óbitos.