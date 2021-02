Cultura promove Live de Capoeira neste domingo

A Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina promove neste domingo (14), a partir das 16 horas, a Live de Campeonato de Capoeira com o Grupo Estrela da Barra e convidados. A transmissão será pelo facebook da secretaria: facebook/vivaculturaadamantina.

Pensando no momento de distanciamento social que estamos enfrentando, a mestra Sara e a professora Suelen promoveram um campeonato online de músicas de capoeira nos últimos meses.

O objetivo foi o de incentivar os alunos do Grupo de Capoeira Estrela da Barra de Adamantina, “além de usar o poder da tecnologia para ficarmos mais próximos”, ressalta Sara. “Com a pandemia tivemos que adaptar nossas aulas, pois sabemos da importância da capoeira no desenvolvimento dos nossos alunos”.

Os alunos escolheram uma música da capoeira de sua preferência e fizeram um vídeo usando sua criatividade com instrumentos. Os vídeos foram encaminhados para avaliação de mestres, contramestres, professores e graduados da região que irão fazer a difícil escolha dos três melhores vídeos de cada categoria.

Para o desenvolvimento do campeonato foi importante a participação dos alunos do Projeto de Capoeira em Bairro, dos amigos Mestre Guerreiro, Mestre Gilmar, Mestra Márcia, Contramestra Michele, Professora Vava, Professor Gustavo, Processor Felipe, Professora Dandara e graduada Fubá.

“Gostariamos de agradecer o apoio do secretário da Cultura Sérgio Vanderlei, da presidente do Conselho de Cultura Meire Cunha, do vereador Prof. Hélio, do secretário do Esportes Ronaldo Tuiuiu e da Prefeitura de Adamantina.