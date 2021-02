Com apontamentos de pendências de 49 sorteados, entrega das 54 casas populares ainda está indefinida

Conforme a Nota à Imprensa divulgada pela Prefeitura de Adamantina na quarta-feira (3) no final de dezembro a Caixa Econômica Federal encaminhou ao Município por meio da Secretaria de Assistência Social as pendências na documentação dos sorteados para receberem as casas populares do Conjunto Habitacional ‘Adamantina N’, anexo ao bairro Mário Covas.

Diante da nova exigência de regularização de parte da documentação por parte dos mutuários, as 54 moradias ainda não têm previsão para serem entregues. Mesmo com as obras já concluídas desde o ano passado.

Até porque, a Assistência Social precisou convocar todas as 49 famílias para a resolução dos apontamentos. Apenas 5 já estão devidamente habilitadas.

“Após os encontros e verificação das pendências em nível local, todos os documentos foram enviados de forma imediata para uma centralizadora da Caixa Econômica Federal que está analisando as documentações. Vencida essa etapa, o órgão encaminhará ao município os habilitados”, relatou a Prefeitura.