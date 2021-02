Prefeitura de Adamantina solicita construção de campo de futebol society e quadra de basquete 3×3

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação (SELAR), solicitou ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes, a inclusão do município no “Projeto Areninhas”.

Esse projeto visa a implantação de quadra de futebol society e quadra de basquete 3×3, equipados com iluminação de LED, arquibancada e espaço para vestiários. Cabe ao município oferecer a água e a energia elétrica.

Em Adamantina, o campo do Marroco é o espaço indicado para implantação da “Areninhas”, se a solicitação do município for atendida.

Para a conquista, o município conta com o apoio do presidente do partido Republicanos, Fabio Augusto Rigatto “Zap”, João “Grandão” Cesar Prado que é delegado regional de esportes e lazer e, ainda, do deputado estadual, Sebastião Santos.

Na foto acima: Luciano Netto, diretor de esportes da Selar, presidente do partido republicanos, FabioAugusto Rigatto “Zap; Prefeito Márcio Cardim, Ronaldo Pereira Dutra “Tuiuiú” e João “Grandão” Cesar Prado.