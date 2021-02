Prefeitura de Adamantina adquire UTI Móvel e ambulância

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, adquiriu uma ambulância UTI Móvel. O veículo foi comprado com repasse do Governo Federal destinado ao município para execução de ações de enfrentamento à COVID-19. O valor para aquisição foi de R$ 200 mil.

Conforme explica o secretário de saúde, Gustavo Taniguchi Rufino, essa aquisição foi executada com o pensamento voltado ao bem estar e a comodidade dos municípios, pois é um veículo de transporte avançado de pacientes.

“Tendo em vista a pandemia (COVID-19), foi necessário intensificar o transporte de pacientes entubados de um município para outro. Como só possuíamos um veículo desse porte que trabalha de forma regionalizada, surgiu a necessidade de adquirirmos mais um veículo tipo UTI Móvel”, explica.

Segundo Taniguchi, o veículo ficará sob a responsabilidade do município de Adamantina, porém será de grande valia para os 10 municípios com uma população de aproximadamente 130 mil habitantes que compreendem a microrregião de saúde de Adamantina.

Já a nova ambulância foi comprada com recursos enviados ao município por meio de emenda parlamentar do deputado federal, Beto Mansur. O valor do veículo foi R$178 mil.

“Mais uma vez Adamantina pensando de forma regionalizada e dando mais um passo para se tornar um polo regional de saúde”, finaliza.