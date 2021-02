Instituição Capaz comemora sucesso e divulga campeões do 1ª EMBAIXAFUT ONLINE

Ocorreu no último sábado (6) o 1º Torneio de Embaixadinhas Online – EMBAIXAFUT –, transmitido ao vivo pelo aplicativo ‘MEET’ e promovido pelo Departamento de Esportes da Instituição Capaz de Adamantina, com a colaboração de todos os funcionários e respaldo do presidente Nelson Baraldi e da gerente administrativa Jaqueline Ruiz.

O evento contou com a participação de 16 equipes de 3 estados brasileiros: São Paulo, Paraná e Mato Grosso. Ao todo, disputaram 32 atletas divididos em 2 categorias; Sub-13 (2008/2009/2010) e Sub-15 (2006/2007).

Antes da competição, houve o Congresso Técnico, também online, com todos os dirigentes das equipes, no qual foi passado o regulamento e feito o sorteio da tabela do torneio. Ficou definido que cada atleta teria duas chances contra seu adversário, onde as embaixadinhas seriam feitas por tempo, e o atleta que conseguisse a maior duração petecando’ a bola, ganhava a disputa. Conforme os confrontos iam sendo acontecendo, os organizadores se surpreendiam com cada atleta e suas qualidades com a bola. O que revelou uma competição de altíssimo nível!

Foram 8 disputas em cada categoria na 1ª fase; 4 na 2ª fase, 2 semifinais e a grande final onde se conheceu os campeões.

Na Sub-13, em um duelo muito equilibrado e cheio de emoções, teve a equipe de Cordeirinhos de Cristo, de Caiuá, como campeã, com o talentoso atleta Kauã do Carmo que fez o tempo de 53 minutos e 30 segundos de embaixadinhas; no 2º lugar ficou a equipe do Craquinhos, de Marilia, com o qualificado atleta Miguel Souza, que também se destacou na competição e realizou o tempo de 53 minutos e 18 segundos.

Na Sub-15 quem se consagrou foi a equipe do Foguinho Sports, de Bauru, com o atleta Guilherme Silverio, que se superou durante a competição e fez o tempo de 59 minutos e 43 segundos; venceu assim o atleta Murilo Pressoto da equipe da Escola Marqueira, de ilha solteira, que fez 52 minutos e 2 segundos.

“O evento superou todas as nossas expectativas e com certeza foi um grande sucesso. Sem contar que é uma iniciativa pioneira na área esportiva da nossa região. Parabéns a todos os participantes, equipes e atletas, independente do resultado obtido. Esperamos contar com vocês em outras competições”, destacaram os organizadores da Instituição Capaz.