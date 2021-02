Fundo Social e Secretaria de Assistência Social viabilizam oportunidade de emprego para costureiras

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria de Assistência Social, viabilizou oportunidades de emprego para costureiras que atuam no município.

Para isso, foi trazido até o município uma representante do Banco de Corte de Osvaldo Cruz para apresentar o trabalho.

Para a palestra de apresentação do trabalho, foram convidadas 30 profissionais que já fizeram curso no Fundo Social de Solidariedade e, ainda, que pertencem ao CRAS ou são mães do Projeto Criança Feliz.

A representante do Banco de Corte de Osvaldo Cruz apresentou o projeto e disse que o foco será a costura do couro de estofados. Para se enquadrarem na oportunidade, a profissional deverá além de ter formação no curso de costureira precisará ter uma máquina de costura.

Ainda segundo a representante, como trabalharão sob regime de Microempreendedor Individual, cada uma delas ganhará conforme a produção que tiverem no mês.

Agora, as profissionais que estiveram na apresentação, passarão por testes e as que forem selecionadas, começarão a prestar serviço para o Banco de Corte de Osvaldo Cruz.