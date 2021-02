UniFAI abre inscrições para processo seletivo de estagiários de 17 cursos de Graduação

Seguem abertas até o dia 17 de fevereiro as inscrições do processo seletivo de cadastro reserva para estagiários de 17 cursos de Graduação do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI).

As funções dos estagiários serão distribuídas nos departamentos da UniFAI, conforme necessidade da Instituição e de acordo com a área de formação do aluno, com o objetivo de desenvolver o aprendizado prático do estudante.

Os candidatos aprovados serão admitidos pelo período de até dois anos, de acordo com as necessidades do Centro Universitário, com jornada de atividade de estágio de até seis horas diárias e/ou 30 horas semanais, e serão beneficiados com bolsa integral ou parcial, a ser definido de acordo com o curso.

Poderão se inscrever nesse processo seletivo os alunos matriculados a partir do 3º até o penúltimo termo e que estejam cursando regularmente os cursos de Administração, Agronomia, Ciências Biológicas – Licenciatura, Direito, Educação Física – Licenciatura, Enfermagem, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia ou Publicidade e Propaganda.

As inscrições serão recebidas até o dia 17 de fevereiro, Quarta-feira de Cinzas, exclusivamente pelo hotsite www.unifai.com.br/concursos. É importante lembrar que, segundo o Edital nº 003/2021, “aos beneficiários de estágios concedidos por órgão público federal, estadual ou municipal, não será permitido o acúmulo de estágio (ter o benefício de dois ou mais estágios)”.

PROCESSO SELETIVO E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS

Ainda segundo o edital, a seleção se dará por análise de Histórico Escolar adotando o Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) para organização da lista de classificação. Em caso de empate, a idade dos candidatos será adotada como critério de desempate, tendo melhor classificação aquele que tiver a maior idade.

A relação dos candidatos inscritos será publicada no hotsite www.unifai.com.br/concursos e no jornal Diário do Oeste no dia 18 de fevereiro, quinta-feira, e o resultado será publicado nesses mesmos meios de comunicação no dia 25 de fevereiro.