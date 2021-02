Prefeitura abre processo licitatório para construção do barracão de compostagem com recursos do Euroclima+

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), abriu processo licitatório, na modalidade tomada de preços, para contratar empresa especializada para obra de construção de barracão de compostagem no aterro sanitário do município.

A empresa contratada deverá fornecer o material bem como a mão de obra contratada, de acordo com o Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma Físico Financeiro, Projetos e Minuta de Contrato.

O valor estimado da licitação é de R$ 182.753,38 e os interessados devem fazer o cadastro prévio obrigatório até quinta-feira (11) às 17h30 no departamento de licitação, situado no 3º andar do Paço Municipal.

A abertura dos envelopes de habilitação e propostas ocorrerá no dia 19 de fevereiro às 9h, na Sala de Reuniões da Procuradoria Geral do Município, no 4º andar do Paço Municipal.

“O barracão será usado pelos funcionários que trabalham no pátio, também será utilizado para depósito dos implementos, maquinários e equipamentos que são empregados no processo de produção do composto orgânico”, informa do Engenheiro ambiental e coordenador do Euroclima+, William Bachega.

Sobre o Euroclima +: O projeto conta com 61 produtores rurais cadastrados, todos recebem de forma frequente a visitas técnicas de engenheiro agrônomo e um técnico em agropecuária com o objetivo de auxiliar a unidade produtiva, oferecer orientações e, ainda, atuar na recuperação do solo, por meio da aplicação do composto orgânico produzido no pátio de compostagem da Prefeitura de Adamantina através do Projeto de Eficiência Energética executado em parceria com a Energisa.