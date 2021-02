PAT de Adamantina está com vagas de emprego abertas

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), informa que está com cinco vagas de emprego para:

– 08 pedreiros;

– 08 ajudantes de pedreiro;

– 20 serventes de pedreiro;

– 06 motoristas de caminhão CNH “C” ou superior;

– 01 técnico de manutenção e instalação de internet, com experiência e CNH “A/B”.

Os interessados em concorrer às vagas devem enviar os currículos para [email protected] com o nome da vaga no assunto do e-mail. Dúvidas podem ser sanadas pelo telefone (18) 3522-5164.