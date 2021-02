Força Tática da Polícia Militar recupera dinheiro e objetos furtados de residência e apreende menor

Um menor foi apreendido na noite desta segunda-feira (8), após o trabalho da Força Tática do 25º Batalhão da Polícia Militar em Dracena.

Segundo informou o Setor de Comunicação da PM, o fato ocorreu por volta das 19, na Rua Fidélis Paulino de Arruda, onde o menor que tem 17 anos de idade teria subtraído R$ 3.589,00 em dinheiro; R$ 2.406,57 em cheque; um talão de cheque; celulares, tablet’s; relógios; notebook; carteira; máquina fotográfica, DVD e joias.

Após o ato infracional ser comunicado via COPOM e com as características dos autores, a equipe da Força Tática realizou patrulhamento e nas proximidades da via férrea, próximo ao Terminal Rodoviário, avistou um dos indivíduos que ao perceber a aproximação da viatura dispensou uma bolsa onde estavam os objetos e tentou fugir, mas acabou contido.

Ainda segundo a PM, ele confessou o furto e todos os objetos levados foram recuperados. O autor foi ouvido e liberado.