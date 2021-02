Aberta licitação para a revitalização e a construção de duas rotatórias de acesso no município

Na semana passada foi publicado pela Prefeitura de Adamantina na imprensa local o Aviso de Licitação (Processo 10/2021) destinado à contratação de empresa especializada para revitalização e implantação de rotatórias no município.

Conforme o projeto elaborado, será melhorado o dispositivo já existente na entrada ao Jardim Bela Vista, Jardim dos Poetas, Jardim dos Bandeirantes e Residencial Montagnoli, assim como construída a rotatória onde leva à Estância Dorigo, Residencial Itália I e Itália II. A previsão de investimento para a execução das obras é de R$ 120.338,13.

Deste valor, R$ 29.886,12 será destinado à revitalização e R$ 90.452,01 para a implantação.

O recurso que viabilizará as melhorias é resultante do convênio firmado entre a Prefeitura e o Detran/SP por meio do programa ‘Respeito à Vida’, que liberou R$ 100.638,33. Também haverá uma contrapartida do Município com a quantia de R$ 19.699,80.

O processo licitatório seguirá a modalidade de Tomada de Preço e tem a entrega dos envelopes pelas empresas interessadas marcado para o dia 22 de fevereiro, até as 13h45. O edital completo do certame está disponível na Prefeitura e no site www.adamantina.sp.gov.br