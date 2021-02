Padre Carlos é empossado pároco na Igreja Matriz de Santo Antônio

Em missa dirigida pelo bispo da dispo da Diocese de Marília, dom Luiz Antônio Cipolini, na Igreja Matriz de Santo Antônio, no último sábado (6), o padre adamantinense Carlos Roberto dos Santos foi empossado novo pároco da comunidade. É o décimo pároco da Paróquia de Santo Antônio, em 70 anos de existência.

A celebração seguiu os protocolos sanitários para Covid-19, com ocupação reduzida dos assentos e distanciamento social. Foi realizado todo o rito religioso previsto para a solenidade e houve a entrega simbólica das chaves da Paróquia, pelo bispo, ao novo pároco.

No mês passado, padre Carlos foi hospitalizado com Covid-19, na cidade de Goiás (GO), onde participava de um retiro da Fraternidade Sacerdotal Jesus+Caritas. Em Goiás, ele participava do “Mês de Nazaré”, uma atividade realizada pela comunidade religiosa que ele coordena, em âmbito nacional. Ele teve alta hospitalar no dia 24 de janeiro e, reabilitado, aguardava sua posse.

MISSAS: RETIRAR SENHAS

A partir desta terça-feira (9), as missas voltarão a acontecer diariamente na Paróquia Santo Antônio. Segundo informa a fanpage da Paróquia, as missas acontecerão de segunda à sexta-feira, às 19h30. Aos sábados, às 19h. E, aos domingos, às 7h, 9h, 11h, 17h e 19h. As senhas devem ser retiradas na secretaria paroquial.

TRAJETÓRIA DO PADRE CARLOS

Padre Carlos é nascido em Adamantina. Sua ordenação diaconal, na Igreja Matriz de Santo Antônio foi em 29 de julho de 1995. No ano seguinte, em 17 de fevereiro de 1996, foi ordenado sacerdote, na mesma Igreja, que agora dirige. As duas celebrações foram presididas pelo bispo diocesano, à época, Dom Osvaldo Giuntini, concelebradas pelo então pároco, padre Emilio Gil Pellejero. O lema da sua ordenação foi “Dou a vida pelas minhas ovelhas”.

Depois de ordenado, em 1996, em Adamantina, padre Carlos foi para a paróquia Santa Rita de Cássia, em Marília, onde ficou por 12 anos e meio. Depois, a Diocese confiou vários trabalhos ao religioso: foi professor de leigos, coordenou o curso de teologia, coordenou a pastoral do batismo, ajudou na pastoral dos ministros e foi vigário episcopal na Região 1, onde ficou até 2007, quando o então bispo Dom Osvaldo Giuntini o encaminhou para estudar na França. Ele ficou em um colégio internacional inspirado nos Santos do Carmelo. Concluídos os estudos, retornou a Marília e foi designado pelo bispo para atuar na coordenação diocesana de pastoral, onde ficou por cinco anos. Por conta disso, foi convocado para ser o secretário dos bispos da Província Eclesiástica de Botucatu.

Em 1º de fevereiro de 2015, assumiu como pároco da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, de Tupã, sendo nomeado em novembro passado pelo bispo diocesano dom Luiz Antonio Cipolini para assumir a Igreja Matriz de Santo Antônio. O então pároco local, padre Rui Rodrigues da Silva, foi transferido para a Paróquia Santuário Nossa Senhora de Fátima, em Dracena.

As transferências de padres são ritos previstos na dinâmica da Igreja Católica. A transferência do padre Rui para Dracena e a vinda do Carlos a Adamantina foram formalizadas em 18 de novembro pela Diocese de Marília, por meio da Circular Nº 17/2020.