Homem ameaça mulher, descumpre medida protetiva e acaba preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Defesa da Mulher, com apoio operacional de agentes das Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais – DIG, Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE), cumpriu na manhã desta segunda-feira (8), a um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, de 34 anos, em razão da prática do crime de violência doméstica, em Dracena. A prisão ocorreu na casa do procurado que fica no bairro Santa Clara.

Os procedimentos iniciais foram feitos pela Delegacia de Defesa da Mulher, que havia instaurado inquérito policial sobre os crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas, e a prisão foi expedida e decretada pela 3ª Vara da Comarca de Dracena.

Após os procedimentos de polícia judiciária cabíveis, o preso foi encaminhado para uma unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. O homem que já possuí antecedentes criminais por tentativa de homicídio e tráfico de drogas, havia saindo do sistema penal, no mês de julho de 2020, beneficiado com a condição de prisão em albergue domiciliar.