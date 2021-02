Hamilton chega a acordo com a Mercedes para temporada de 2021 na F1

Hamilton, o único negro da modalidade e seu piloto mais bem-sucedido, usa sua plataforma e sua notoriedade cada vez mais para pressionar por oportunidades iguais e se pronunciar contra a injustiça racial.

“Estou empolgado de estar a caminho de minha nona temporada com meus colegas da equipe Mercedes”, disse ele.

Hamilton, que no ano passado montou uma comissão para ajudar a aumentar a representatividade de pessoas negras no automobilismo britânico, disse que ele e a Mercedes estão lançando uma fundação dedicada à diversidade e à inclusão no esporte.

O chefe e co-proprietário da Mercedes, Toto Wolff, disse que o plano sempre foi continuarem juntos, mas que levou algum tempo para se chegar a um acordo por causa da pandemia de covid-19.

“O histórico competitivo de Lewis está entre os melhores que o mundo do esporte já viu, e ele é um embaixador valioso de nossa marca e nossos parceiros”, acrescentou o austríaco.