Governo de SP anuncia compra de mais 20 milhões de doses da CoronaVac

O governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB), disse, nesta segunda-feira (8), que autorizou a compra pelo Instituto Butantan de mais 20 milhões de doses da vacina CoronaVac. Segundo o próprio governo estadual, a intenção é de vacinar a população do estado contra a Covid-19 até o fim deste ano.

Segundo Doria, essas doses ficarão em São Paulo e não serão repassadas ao governo federal. A declaração foi dada à TV Globo na manhã de hoje.

“Autorizei (o Instituto Butantan) a comprar mais 20 milhões de doses (da CoronaVac), além de 100 milhões de doses (já garantidas para o Plano Nacional Imunização). Essas 20 milhões de doses adicionais são de responsabilidade do estado de SP, do nosso orçamento, para garantir que todos os brasileiros que precisam ser vacinados em São Paulo sejam vacinados até dezembro”, disse.

O governador também afirmou que é importante que outros imunizantes sejam adquiridos o mais rápido possível pela união. “Precisamos de mais vacinas, não só do Butantan. De cada 10 vacinas no Brasil, 9 são do Butantan. O Brasil precisa de cerca de 340 milhões de doses para vacinar todos. Mais vacinas de outros laboratórios são bem vindas”, completou.