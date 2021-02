ARTIGO: De Guttemberg ao Whats App – O que mudou?

Um breve relato sobre algumas inovações tecnológicas dos últimos 20 anos

“O que virá a seguir?”

(BRIGGS, Asa e BURKE, Peter, 2004, p. 333)

Recentemente, dando uma olhada em alguns artigos e livros de minha época da graduação, eis que me deparo com um exemplar de “Uma História Social da Mídia – De Guttemberg à Internet”, um livro de dois grandes historiadores ingleses, Asa Briggs e Peter Burke, um presente do meu caro amigo Sebar em 2009.

Pois bem, a obra traz uma análise dos meios de comunicação ao longo do tempo, como o próprio título já denota, desde a invenção da prensa de Guttemberg ao advento da internet. No entanto, o que me chamou a atenção em meio a uma nova leitura deste livro, consiste no quanto “evoluímos” tecnologicamente a partir de sua primeira edição em 2000.

São 20 anos, mas de lá para cá podemos traçar alguns paralelos e da mesma forma, enumerar inúmeras inovações, das quais não vivemos mais sem elas, neste cenário tão mutável. Vejamos alguns exemplos:

1 – Pendrive – Surgiu em 1998, no entanto só entrou em cena a partir dos anos 2000, quando se popularizou devido a sua praticidade e capacidade superior de armazenamento em relação aos disquetes. Atualmente, ainda é muito utilizado, no entanto o armazenamento em nuvem vem ganhando espaço.

2 – iPod – Em 2001 a Apple lançava o leitor de músicas em Mp3. A novidade era o seu armazenamento que suportava até mil músicas, em um espaço de cerca de 5gb. No entanto, em 2014 a Apple suspendeu a sua produção.

3 – Wikipédia – Em 15 de janeiro de 2001, o site entrou no ar. Para quem se lembra das Enciclopédias da casa da vovó, é quase a mesma coisa. Brincadeira! Trata-se de uma enciclopédia multilíngue de licença livre e produzida de maneira colaborativa. Ah… Se na minha época de escola ela já existisse!

4 – Blackberry – Em 2002 e 2003 a RIM, lança os primeiros smartphones. Por meio deles você poderia visualizar e enviar os seus e-mails, além de oferecer outros serviços como por exemplo, sincronizar os seus arquivos por meio da nuvem (algo bem comum hoje, mas bem a frente do seu tempo naquela época!). Ah… E detalhe… Sem a tela touchscreen, apenas com um teclado QWERTY.

5 – Skype – Em 2003, é lançada uma plataforma que permite comunicações por voz e vídeo por meio de conexão à internet. Atualmente a Plataforma pertence à Microsoft e ainda é bem utilizada em videoconferências ao redor do mundo. Nos atuais dias de trabalho remoto, outras plataforma surgiram: Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, etc.

6 – Redes Sociais – Trata-se um local na web (ciberespaço), um site por exemplo, onde diversas pessoas e organizações, conectadas, compartilham ideias, produtos e valores. Em 2004, tivemos o boom com o Orkut, um ano depois o Facebook e o Youtube, em 2006 o Twitter e nos anos seguintes o Whats App (2009) e Instagran (2010). Atualmente outras redes sociais vem ganhando espaço como o Snapchat, Tik Tok, Linkedln, Pinterest, etc.

7 – Google Maps – Trata-se de um serviço gratuito de mapas online desenvolvido por uma empresa australiana, que em 2005 foi adquirida pela Google. Atualmente é quase impossível não utilizar os mapas e rotas produzidos pela plataforma. Da mesma forma também há outras similares como o Waze, criada em 2008.

8 – Sistemas operacionais IOS e Android – Atualmente tais sistemas dominam o mundo dos celulares. No entanto, em 2007 se dava o lançamento do 1º iPhone e no ano seguinte chegava aos mercados o HTC Dream, o primeiro celular com Android 1.0.

Enfim, estas são apenas algumas das inovações que permearam o nosso cenário nos últimos vinte anos. Claro que, inúmeras atualizações surgiram e continuarão surgindo. Nem sequer mencionamos o advento da tecnologia 3G e 4G, as imagens em 3D, o Wi-fi, os notebooks, tablets, iPads, os serviços de streaming e tantos outros. Dessa forma, entendo que por aqui cabe uma pergunta para reflexão e ponto final: “O que nos espera nesse admirável mundo novo?”