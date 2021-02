Adamantina ganhará Museu Municipal viabilizado a partir de parceria entre a Acrea e a Prefeitura

Foi anunciada nesta tarde de segunda-feira (8), em coletiva realizada no gabinete, a criação do Museu Municipal de Adamantina. A conquista será viabilizada pela parceria firmada entre a Associação Cultural, Recreativa e Esportiva de Adamantina e a Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Participaram do anúncio parte da diretoria da Acrea – representada pela presidente Noriko Onishi Saito, o vice Yuske Myamura e Kaoro Namba –, membros dos Conselhos Municipais de Cultura e Turismo e o presidente da Câmara Paulo Cervelheira, recepcionados pelo prefeito Márcio Cardim, a vice Dinha Santos Gil e o secretário Sérgio Vanderlei da Silva.

O local que abrigará o futuro acervo histórico do município, que dividirá espaço com objetos sagrados guardados pela Colônia Japonesa Adamantinense – como o altar original do templo que será mantido intacto –, é o prédio da antiga Igreja Budista, localizado na Alameda Ity Endo, nº 70, Vila Endo, próximo ao Parque dos Pioneiros.

Segundo revelou Noriko, o imóvel mede aproximadamente 840 metros quadrados e está sendo repassado pela Associação Cultural, Recreativa e Esportiva de Adamantina com uma permissão de uso para o Município. “Nossa diretoria vem trabalhando nisso desde 2018 e conseguiu regularizar toda a documentação. Agora estamos passando para o Município cuidar e transformar no Museu Municipal. Nós, da Acrea, estamos muito felizes por mais uma vez poder contribuir com a história de Adamantina”, completou.

O projeto, a reforma e adequação do prédio serão executados com recursos próprios da Prefeitura.

“Futuramente podemos também buscar e empregar ali dinheiro do MIT (Município de Interesse Turístico), já que a proposta não é criar apenas um Museu para Adamantina, mas, sim, um espaço que atraia a região, ou seja, seja projetar um equipamento de entretenimento, visita e também de geração de emprego e renda”, acrescentou Cardim.

Em nome da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Sérgio destacou o respeito dedicado pela Colônia Japonesa aos antepassados e a valorização que tem pela sua história. Também fez questão de agradecer mais essa contribuição destinada à comunidade da cidade que escolheram para viver.