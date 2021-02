Casal é assassinado a golpes de garrafa de vidro no pescoço, na ‘Praça da Fonte Luminosa’

Entre as diligências, o delegado solicitou um laudo necroscópico das vítimas para identificar as lesões sofridas pelo casal.

Ele salientou que as pessoas que eventualmente tiverem algum tipo de informação capaz de auxiliar nas investigações podem entrar em contato com os telefones do Disque-Denúncia (181), da Polícia Civil (197) e da Polícia Militar (190), sem a necessidade de se identificarem, ou seja, com a garantia da preservação do anonimato.