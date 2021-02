Meire Cunha é eleita presidente do Conselho Municipal de Cultura

Na noite de quinta-feira (04), no anfiteatro da Biblioteca Pública, foi dada posse ao Conselho Municipal de Cultura de Adamantina. Na oportunidade também foi eleita a nova diretoria do Conselho para os próximos dois anos.

A auxiliar de enfermagem e terapeuta holística Meire Cunha, 37, assume o posto de presidente, após eleição entre os demais membros presentes ao evento. Meire é pesquisadora livre da cultura afro-brasileira desde 2005. Tem forte atuação junto aos movimentos culturais de Adamantina desde 2014, como capoeira e grupos de estudos étnicos.





A diretoria também é formada por Cintia Scoriza (vice-presidente), Alessandro Roberto Mastelini Dias (primeiro tesoureiro), Fernando Henrique Pereira (segundo tesoureiro), Beatriz Justino Evangelista (primeira secretária) e Jeferson Wiliam Theodoro (segundo secretário).

Em seu discurso o secretário municipal de Cultura, Sérgio Vanderlei, ressaltou a importância que o setor terá no atual momento. “Mais do que ensinar e praticar ações culturais, nossa missão será a de salvar vidas. Teremos um grande desafio pela frente, devolvendo às pessoas o convívio social e a ocupação dos espações públicos com a realização de eventos de qualidade”.





Já a vice-prefeita Dinha Santos Gil, que representou o prefeito Márcio Cardin, em um discurso emocionado enalteceu o trabalho voluntário. “Adamantina já foi referência da cultura graças ao empenho e esforço de muitas pessoas. Ficamos felizes em ver a disposição de agora na tentativa de darmos alegria a nossa população”.

Meire Cunha assume o cargo com grande disposição. “Vamos juntos somar esforços para o bem comum e para a propagação da cultura em nosso município”.