Com 2.600 exames pendentes, funcionamento do novo tomógrafo na Santa Casa deve zerar fila de espera

A partir dos próximos dias uma pendência que já dura anos na área da Saúde Municipal começará finalmente a ser resolvida. Com o início do funcionamento do novo aparelho de Tomografia Computadorizada, já instalado na Santa Casa de Adamantina, a fila de pacientes que esperam pelo exame será zerada.

O Tomógrafo foi adquirido pelo Município com recursos destinados pelo Governo Federal para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. O valor pago foi de R$ 878.

Segundo informações passadas ao Folha Regional pelo gerente administrativo da Santa Casa, Renato Sobral, o aparelho será utilizado para os pedidos de exames diários dos pacientes internados por Covid-19, assim como atenderá as necessidades do próprio hospital e na realização de exames ambulatoriais.

O Tomógrafo já foi calibrado e devidamente testado, inclusive já atende as demandas de urgência e emergência.

A Secretaria Municipal de Saúde celebrará acordo com a Santa Casa nos próximos dias para dar início ao encaminhamento dos pacientes que estão na fila de espera. A estimativa é que sejam feitos os 2.600 exames pendentes no sistema.

Apesar de estar no hospital adamantinense, o novo Tomógrafo deverá atender as demandas das 10 cidades que compõem a microrregião de saúde na qual Adamantina é referência.

O funcionamento do aparelho foi anunciado em vídeo postado nas redes sociais na semana passada, com a participação do prefeito Márcio Cardim, a vice Dinha Santos Gil, o secretário municipal de saúde Gustavo Rufino e representantes da Santa Casa.