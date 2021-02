ARTIGO: Toda Província merece ser feliz…

“O mundo recompensa com mais frequência as aparências do mérito do que o próprio mérito.” (François La Rochefoucauld)

Sérgio Barbosa (*)

Neste novo tempo velho que se chama hoje, pode-se registrar que existem muitos desencontros em todas as áreas relacionadas com o denominado e idolatrado MERCADO e assim por diante, ainda mais em tempo de PANDEMIA…

Porém, nem sempre as coisas ocorrem conforme o esperado nesta área que envolve o cenário em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL, portanto, todo cuidado é pouco com tudo e todos/as…

As possibilidades continuam existindo para todos/as aqueles/as que busca estar em conexão com as mudanças mediadas pela TECNOLOGIA em busca de uma SINTONIA com o seu PÚBLICO ALVO…

Entretanto, tais alternativas estão atreladas ao DIÁLOGO que deve ser constante e sem atritos entre os lados envolvidos, todavia, tal proposta quase sempre não entra nas idas e vindas do PODER INSTITUCIONALIZADO desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Mesmo assim, entendo que os/as PROVINCIANOS/AS estão mais ou menos, talvez mais de acordo com a proposta do PODER que comanda os/as mesmos/as e ponto quase final…

Também, não se pode esquecer que NADA É PARA SEMPRE nos quatro cantos do Mundo, entretanto, TODO CUIDADO É POUCO com os famosos RUIDOS que estão sempre em evidências nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

As escolhas foram determinantes nestas últimas eleições para todos os cargos colocados em votação por meio do sistema democrático, tal qual aquele outro dito popular, a saber, A VOZ DO POVO É A VOZ DE DEUS…

Nestes ocasos relacionados com o SER SUPREMO para quase todas as RELIGIÕES, porém, existem outras saídas para quem não está alinhado com tal teoria, haja vista que existem os ATEUS, AGNÓSTICOS, PAGÃOS e outros/as…

Neste meio onde tudo acontece de acordo com os interesses do mesmo GRUPO que comanda o PODER INSTITUCIONALIZADO deste e do outro lado de um mesmo lado, cada qual deve saber pra onde ir ou fugir do mesmo lugar de sempre nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

_________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.