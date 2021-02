Sinovac pede uso definitivo da vacina CoronaVac na China

A SinoVac, responsável pelo desenvolvimento da vacina CoronaVac em parceria com o Instituto Butantan, anunciou nesta quarta-feira (3) que entrou com o pedido para uso definitivo da vacina na China. A requisião foi feita pela Sinovac Life Science, a parte empresarial do grupo, à National Medical Products Administration, órgão regulador chinês.

No Brasil, a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ainda permite apenas o uso emergencial, restrito a uma quantidade limitada de vacinas que adiantam a campanha de vacinação enquanto o registro definitivo passa por análise.

Turquia e Indonésia também são países que já utilizaram a Coronavac em campanhas de vacinação. A eficácia da vacina varia entre 91,5% e 50,38% dependendo do país, protocolos aplicados e especificidades de análises em pacientes.