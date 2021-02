Polícia Militar localiza 50 kg de maconha em fundos falsos de veículo e prende homem

Os militares patrulhavam pela vicinal, quando viram um carro com placas de Serra (ES) e o abordaram. Ao ser questionado, o condutor se mostrou “bastante nervoso e com voz trêmula”, segundo a PM. Ele disse aos policiais que havia realizado um serviço de motorista por aplicativo e deixado um passageiro em Teodoro Sampaio, e que seguia para a cidade natal.

Os policiais solicitaram que o motorista desembarcasse do veículo e realizaram busca pessoal. No bolso do condutor foi localizado um chip de celular de uma operadora paraguaia, que alegou ter ganho do suposto cliente.