Motorista fica ferido e carro destruído em acidente na SP-294 entre Flórida e Adamantina

Um motorista ficou ferido em decorrência de um grave acidente ocorrido por volta das 12h50 desta quinta-feira (04), nas proximidades do km 601 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) em Flórida Paulista.

Segundo apurado no local dos fatos pela reportagem do portal de notícias Adamantina Net, o condutor seguia no sentido Flórida Paulista/Adamantina quando por motivos desconhecidos perdeu o controle da direção, cruzou a pista e colidiu em uma árvore no sentido contrário.



Ele foi socorrido e encaminhado com feridos ao Pronto Socorro de Adamantina. O veículo Saveiro utilizado no transporte de medicamentos que tinha como destino a cidade de Inúbia Paulista ficou totalmente destruído.

Atende a ocorrência as equipes da Polícia Rodoviária e a concessionária que administra a rodovia. As causas do acidente serão apuradas.