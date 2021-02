Prefeitura de Adamantina recebe repasse de mais de R$ 470 mil para Assistência Social

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Assistência Social, vai receber o montante de R$470.321,77. A transferência de repasse será feita do Governo do Estado para o Fundo Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

O anúncio foi feito ontem (2) durante um evento virtual que contou com a participação da secretaria de assistência Social de Adamantina, Andreia Regina Ribeiro e a presidente do Conselho Municipal da Assistência Social (CMAS), Carmen Cinira Squizatto da Rocha.

O repasse anual será usado para o cofinanciamento dos serviços socioassistenciais executados no município pela rede direta que são as unidades CRAS, CREAS e Projeto Asa e, ainda, para a rede indireta que são as entidades Casa do Garoto, Apae, Lar dos Velhos, Iama e Lar Cristão.