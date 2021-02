Neto decide sortear camisa do Corinthians que seria presente ao avô, vítima fatal da Covid-19, e reverterá renda ao Lar dos Velhos

Se não bastasse uma perda inesperada, a família Prado sofreu no intervalo de apenas 20 dias a tristeza de ter dois membros tirados pela Covid-19. O casal de idosos, Merenciana (Dona Nença) de 83 anos e Sr. Armando de 84 anos, moradores de Inúbia Paulista, mas com seus familiares em Adamantina. Ela faleceu no dia 10 de janeiro e ele no último dia 30 de janeiro.

Apesar de ainda sentir muito a falta dos avós, o neto adamantinense Vinicius Prado de 34 anos conseguiu transformar a dor em um gesto de solidariedade.

Entenda! Mesmo sendo palmeirense, ele havia comprado uma camisa do Corinthians para entregar ao avô quando se curasse e saísse do hospital. Porém, lamentavelmente, o destino traçou outro final para a história. Então, com o presente guardado, passados alguns dias desde as partidas dos avós, o neto teve a ideia de fazer uma ‘ação entre amigos’ (rifa) e reverter toda a arrecadação em prol do Lar dos Velhos de Adamantina e do Lar dos Velhos de Inúbia.

“Depois de muitos anos, mais precisamente em 2012 quando o Corinthians jogou a final da Libertadores, descobri que meu avô era corintiano. E enquanto ele estava internado, um dia rezando pela sua melhora, me veio a vontade de dar a camisa do seu time quando voltasse pra casa. O que infelizmente não foi possível. E como não mais poderia presenteá-lo, senti no coração que poderia tentar ajudar outras pessoas, assim estamos organizando esse sorteio para que o resultado seja transformado em doação a essas duas entidades que cuidam de idosos com tanta dedicação”, contou Vinicius, que chegou a prestar uma homenagem ao avô postando uma foto sua no Instagram vestindo a camisa alvinegra.

O uniforme disponibilizado é comemorativo à conquista do 1º Campeonato Brasileiro pelo Timão, em 1990, e é idêntico ao original da época.

A ação ganhou o apoio irrestrito do ‘Corinthians Adamantina’, um grupo de WhatsApp com mais de 250 torcedores e que já movimentou outras ações solidárias na cidade.

Segundo o idealizador do sorteio, foram confeccionados 1.000 cupons. Cada número custa somente R$ 2,50 e podem ser adquiridos com o próprio Vinicius no celular 18 99652 0022 (telefone ou WhatsApp) ou com voluntários.

Vale ressaltar: Essa iniciativa não tem a ver com time ou futebol, porque, mesmo que você não torça para o Corinthians, a sua colaboração vai para o Lar dos Velhos. Participe!