Adamantina inicia vacinação de novos grupos prioritários contra a COVID-19

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que recebeu mais 680 doses da Coronav. Com essa nova remessa, serão vacinados:

– Profissionais de Laboratórios:

– Profissionais que colhem PCR, sorologia ou outros exames para diagnóstico de Covid-19;

– Profissionais de bancada que realizam o processamento das amostras de pacientes com suspeita de Covid-19.

– Técnicos e auxiliares (de veterinários, auxiliar de consultório odontológico e farmácia)

– Atendente de farmácia

– Profissionais que atuam em cuidados domiciliares (ex. cuidadores de idosos). Obs: Somente cuidadores contratados pela família, com vínculo empregatício. Não serão vacinados cuidadores que fazem parte da composição familiar.

– Funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados

– Acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios

– Funcionários do CRAS

– IML

– SUCEN

Nesta etapa de vacinação, a Secretaria de Saúde solicita que seja comprovada a vinculação ativa do trabalhador com o serviço de saúde ou apresentação de declaração emitida pelo serviço de saúde.

As empresas/instituições devem enviar previamente uma lista geral de profissionais/acadêmicos do seu estabelecimento assinada pelo proprietário através do e-mail: [email protected]. Caso isso não seja feito, os profissionais não serão contemplados nesta etapa da vacinação.

A vacinação acontece das 19h às 22h tanto no Centro Integrado de Saúde (CIS) quanto no Unidade Básica de Saúde Nove de Julho.

Serviço – O CIS está localizado na Alameda Josefina D’all Antonia Tiveron, 120 e a UBS Nove de Julho está situada na Rua Nove de Julho, 841 – Centro.