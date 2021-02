São Paulo deve começar a vacinar idosos de 80 a 84 anos no final de fevereiro

O estado de São Paulo deve iniciar a vacinação da população de 80 a 84 anos contra a Covid-19 no final do mês de fevereiro. Antes, as prioridades serão: a partir de 8 de fevereiro, a imunização de idosos de mais de 90 anos; e após 15 de fevereiro, aqueles entre 85 a 89 anos.

Para confirmar a data, o governo de São Paulo aguarda a incorporação do público de 80 anos ou mais no Plano Nacional de Imunização, o que já foi solicitado pela gestão Doria.

“Caso o governo federal, não confirme esta posição para proteger as pessoas de idade até o final da semana, São Paulo vai vacinar no programa estadual de imunização. Já fizemos isso com os quilombolas (que não estavam na primeira etapa de vacinação nacional)”, disse Doria em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (1º).

Além disso, a partir de 14 de fevereiro, começa a aplicação da segunda dose no primeiro grupo que iniciou a vacinação.

O estado de São Paulo já vacinou 435.443 pessoas pessoas com a primeira dose. Entre eles: profissionais de saúde, idosos e pessoas com deficiência moradores de instituições de longa permanência, indígenas e quilombolas.

Nesta segunda-feira, a China liberou a exportação de 5,6 mil litros de insumos da vacina, desenvolvida pela farmacêutica Sinovac. Com os insumos, será possível produzir 8,7 milhões de doses.