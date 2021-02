Plano SP: Estado será reclassificado na quarta; expectativa é de flexibilização

O governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou, nesta segunda-feira (1), durante coletiva de imprensa, que o estado deve suspender medidas mais rígidas de restrições do Plano São Paulo nesta quarta-feira (3). Segundo ele, o relaxamento se baseia na queda da média de internações registrada nas últimas duas semanas.

Segundo o governador, as alterações vão afetar as regras complementares, que impõe regras da fase vermelha para todo o estado de São Paulo no período noturno e aos finais de semana.

“Na próxima quarta-feira, 3 de fevereiro, vamos anunciar a suspensão de medidas de restrição impostas pelo Plano São Paulo relativas aos horários de funcionamento do comércio, shoppings, bares e restaurantes”, disse Doria.

“Com essa estabilidade se mantendo (número de internações) até quarta-feira o que nós teremos é a suspensão das medidas complementares ao Plano São Paulo”, disse a secretária de desenvolvimento econômico, Patrícia Ellen.

Ainda segundo ela, uma classificação positiva também é esperada para sexta-feira. A secretária afirmou que 13 regiões no estado apresentaram leve melhora e outras 3 regiões apresentaram uma melhora sensível no número de casos de Covid-19.

“Na última semana houve uma queda de 8% no número de casos, o que mostra que as medidas estão dando revisadas”, disse Patrícia Ellen.

“A perspectiva é uma mensagem positiva, mas também uma mensagem de atenção aos prefeitos e prefeitas, comércio de rua, shoppng centers, bares, restaurantes e similares”, complementou o governador João Doria.