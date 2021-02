Flamengo brilha no primeiro tempo, bate Sport e segue na cola do Inter

O Flamengo segue vivo na briga pelo título da Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (1), o atual campeão superou o Sport por 3 a 0 na Ilha do Retiro, em Recife, pela 33ª rodada da competição. Os cariocas reassumiram a vice-liderança com 61 pontos, quatro pontos atrás do Internacional, primeiro colocado. Já o Leão, estacionado nos 35 pontos, permanece em 16ª lugar, uma posição a frente da zona de rebaixamento, com a mesma pontuação do Fortaleza (17º), ficando à frente pelo número de vitórias (dez a oito).

A noite só não foi perfeita para os flamenguistas porque o goleiro Diego Alves, que fazia seu primeiro jogo em 2021 após tratar uma lesão muscular na coxa direita, voltou a reclamar de dores e teve que ser substituído aos 15 minutos do segundo tempo. O camisa 1, que ficou 43 dias sem atuar, foi substituído por Hugo Moura.

Os primeiros 45 minutos foram de domínio completo do Flamengo. Segundo estatísticas do site Sofascore, foram 13 chutes do Rubro-Negro carioca, sendo dez dentro da área do Sport, além de 61% de posse de bola e dez desarmes, contra três do adversário. Os gols foram consequência da pressão alta e da intensidade que o time dirigido por Rogério Ceni impôs na etapa inicial.