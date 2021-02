Reativação do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado é estudada

Foi tema de reunião realizada na semana passada a reativação em Adamantina do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado, que atendia crianças com dificuldades de aprendizagem e foi desativado em janeiro de 2017.

O encontro contou com a participação do secretário municipal de Educação, Osvaldo José, da vice-prefeita Dinha Santos Gil, do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cervelheira, e da vereadora autora do pedido Noriko Saito.

A proposta foi apresentada pela legisladora em razão de receber solicitações de pais e professores para a reimplantação do NAEE no município. “Este Núcleo faz muita falta, por isso, estamos requisitando que volte a funcionar em Adamantina”.