Governo de São Paulo distribui mais 587,1 mil doses da vacina do Butantan

O Governador João Doria anunciou nesta segunda-feira (1º) a entrega de mais 578,1 mil doses da vacina contra COVID-19 do Instituto Butantan para abastecer os 645 municípios do Estado e prosseguir com a imunização pelo estado.

O envio acontece até a próxima quarta-feira (3) do CDL (Centro de Distribuição e Logística), localizado na capital, rumo aos GVE (Grupos de Vigilância Epidemiológica), onde os municípios deverão retirar os respectivos quantitativos – confira abaixo tabela com o número de doses por Departamento Regional de Saúde.

“Nenhuma região do Estado de São Paulo ficará sem vacina para vacinar os idosos dentro do Programa Estadual de Imunização. Com essa nova entrega de vacinas, o Estado de São Paulo totaliza 1 milhão e 700 mil doses da vacina do Butantan para o programa de vacinação”, disse o Governador na coletiva de imprensa desta segunda-feira (1º), realizada no Palácio dos Bandeirantes.

Segundo Doria, a imunização com este novo lote deve começar no dia 8 de fevereiro. A cada nova programação logística, a Secretaria de Estado da Saúde divulga os destinos e quantitativos, dando transparência às grades previstas para cada região.