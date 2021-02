Estudantes de medicina e outros cursos fazem protesto onde pedem retomada dos estágios; e pleito acaba sendo atendido

Um grupo de estudantes do curso de medicina do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), voltou a realizar protestos nas ruas de Adamantina, o que ocorreu na tarde desta segunda-feira (1º de fevereiro), em carreta e buzinaço pelas ruas da cidade, chegando até o campus I da instituição, onde está o gabinete da reitoria e todo o núcleo administrativo da autarquia.

Além de alunos do curso de medicina, também participaram outros alunos da instituição que também tem aulas práticas, como odontologia, fisioterapia e enfermagem.

Os estudantes decidiram promover o ato público após serem informados pelo “call center” da UniFAI sobre a suspensão de todas as aulas práticas laboratoriais, estágios curriculares e os atendimentos nas clínicas-escola da Instituição até 21 de fevereiro de 2021, com exceção do Internato do curso de medicina.

Segundo o comunicado, a decisão da UniFAI, pela suspensão de atividades práticas, foi tomada mediante o decreto nº 6.282 publicado pela Prefeitura de Adamantina na última sexta-feira (28), onde o poder público considerou, para a decisão, o “agravamento da pandemia causada pela disseminação do novo coronavírus (Covid-19), o comprometimento do sistema local de saúde com ocupação de 100% dos leitos de UTI exclusivos para tratamento da doença, conforme informação da Santa Casa local, e a necessidade de garantir que as medidas sanitárias adotadas sejam mantidas por maior tempo, evitando que o fluxo de estudantes nas escolas aumente a incidência de contaminação pelo vírus”.

Ao final, de acordo com a avaliação dos estudantes, o ato público surtiu efeitos imediatos. Deve ser publicado um novo decreto, pelo prefeito, possibilitando as atividades práticas, observadas as orientações de prevenção contra a Covid-19.

O portal AdamantinaNET obteve um áudio dos estudantes que participaram de uma reunião com o professor Delcio Cardim e outros diretores da UniFAI, onde saíram mais tranquilos após verem o pleito atendido, com edição amanhã de um novo decreto, garantindo as aulas práticas.

Nossa reportagem também obteve a informação de que a UniFAI fez um grande investimento para garantir o funcionamento das aulas práticas dentro das normas de segurança para os alunos e equipe de instituição.