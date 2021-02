Caminhoneiros bloqueiam duas pistas da Castello Branco em manifestação

Caminhoneiros bloquearam duas pistas da Rodovia Castello Branco na manhã desta segunda-feira (1) na altura de Barueri (SP). O bloqueio começou por volta das 6 horas e, perto das 8 horas, as pistas já haviam sido liberadas.

De acordo com a CNN, a manifestação foi convocada pela Associação Nacional do Transporte Autônomos do Brasil ( ANTB ), e teve o apoio de outros sindicatos da categoria. Dentre as principais pautas dos caminhoneiros , que prometem greve em todo o país a partir desta segunda-feira , estão a redução do preço dos combustíveis e a prática de conquistas adquiridas pelo setor na greve de 2018.

Além das pautas já conhecidas, os caminhoneiros que se reuniram na Castello Branco também protestavam contra o governador do estado, João Doria . “Nossa reivindicação é por redução do ICMS porque faz a economia girar. É bom para nós e a economia inteira. E contra os pedágios abusivos. Somos pela volta ao trabalho. Ninguém mais aguenta ficar em casa”, disse o líder da manifestação na Castello Branco, Claudinei Habacuque, ao Uol.

Por enquanto, a Castello Branco foi o único local de manifestação dos caminhoneiros . Em nota, o Ministério da Infraestrutura e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) disseram que até as 7 horas “todas as rodovias federais, concedidas ou sob gestão do DNIT, encontram-se com o livre fluxo de veículos, não havendo nenhum ponto de retenção total ou parcial”.