ADAMANTINA: Esposa do Pastor Aristeu Silva, “irmã Raimunda” morre aos 69 anos vítima da Covid-19

Ela era uma das maiores lideranças religiosas da Assembleia de Deus

A Assembleia de Deus – Ministério do Belém perdeu uma de suas maiores lideranças religiosas femininas, Raimunda Alves da Silva – carinhosamente chamada pelos fiéis e pela população de Adamantina por “irmã Raimunda”. Ela era casada com o pastor presidente Aristeu Silva.

Aos 69 anos, ela foi acometida pelo vírus da Covid-19 e estava hospitalizada desde o último dia 21 na Santa Casa de Adamantina. Seu quadro clínico se agravou e ela foi colocada sob os cuidados intensivos de uma Unidade de Terapia (UTI).

Nos últimos dias, familiares, amigos fiéis da Assembleia de Deus e de outras igrejas e segmentos religiosos de Adamantina e região se uniram em oração e clamor pelo reestabelecimento da saúde de irmã Raimunda, porém, infelizmente, na manhã deste domingo (31), foram surpreendidos pela triste notícia de seu falecimento.

O corpo de irmã Raimunda deixou o necrotério da Santa Casa de Adamantina por volta das 9h, acompanhado por familiares, fiéis e várias pessoas da Cidade Joia.

Já no Cemitério da Saudade, todos se reuniram para uma despedida rápida com orações e homenagens seguidas do sepultamento.

O Adamantina Net e Folha Regional Adamantina, cuja sede é vizinha da Assembleia de Deus, através de seu diretor e funcionários, enviam suas condolências ao pastor Aristeu Silva e família e lamenta a triste partida de irmã Raimunda.

Que Deus os dê amparo e conforto neste momento de tristeza e luto.