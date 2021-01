Capotamento de veículo na SP-294 deixa uma pessoa ferida

Um capotamento ocorrido por volta das 18h17 desta sexta-feira (29), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) em Flórida Paulista deixou uma pessoa ferida.

Segundo apurado pelo portal de notícias Adamantina Net junto à Base Operacional da Polícia Militar Rodoviária de Adamantina, o acidente ocorreu na altura do km 607 da rodovia, proximidades da “Mata da Santana”.

Chovia no momento e as causas do acidente ainda são desconhecidas.

Uma vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista com ferimentos leves.

O carro teve danos de grande monta e foi removido do local por uma equipe de atendimento ao usuário da Eixo SP, concessionária que administra a rodovia.

O acidente foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária em boletim de ocorrência.