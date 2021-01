Homem morre em grave acidente com três veículos na SP-294

Um motorista de 39 anos morreu vítima de um grave acidente envolvendo três veículos na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) entre Marilia e Pompéia.

De acordo com a polícia rodovia o condutor do carro trafegava no sentido Marilia Pompéia quando por motivos que ainda estão sendo apurados saiu para o acostamento e tentou retornar sendo interceptado por uma caminhonete também de Marilia.



Com o impacto o motorista do carro morreu no local e a passageira ainda não identificada sofreu graves ferimentos.

Enquanto as equipes dos Bombeiros e da Concessionária Eixo-SP faziam o atendimento à vítima, uma caminhonete placas de Oriente não viu a sinalização e acabou atingindo o carro e também um dos bombeiros que sofreu ferimentos numa das pernas.

A Polícia Civil vai apurar as causas do acidente.