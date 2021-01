Recuperação clara do comércio deve ocorrer somente a partir de outubro, segundo prevê presidente da ACE

O ano de 2021 começou de uma forma que o comércio não esperava: fechado, devido à região regredir para a fase vermelha do Plano São Paulo.

Isto justamente no momento que as empresas tentavam trilhar o caminho da retomada da estabilização depois das consequências da pandemia da Covid-19. Apesar do atual cenário negativo, o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Adamantina, Luís Henrique Sgobb Mortari, disse à reportagem da TV Folha Regional quando acha que haverá uma recuperação real do comércio adamantinense.

“Acredito que uma recuperação clara somente no último trimestre deste ano, portanto. Porque os primeiros meses deste ano serão muito focados em cima de vacinas. E pela forma que estamos começando 2021, na fase vermelha e com o comércio fechado, apenas a partir de outubro. Mas, claro, no passar dos meses, entendo que vamos degrau a degrau se recuperando”, previu.

As medidas previstas no Decreto publicado pela Prefeitura de Adamantina que fechou o comércio valem até o início de fevereiro.