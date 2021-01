Especialização semipresencial em Nutrição Clínica tem matrículas abertas na UniFAI

Curso, com 50 vagas, tem início previsto para março

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) tem matrículas abertas para o curso de especialização semipresencial em Nutrição Clínica: da prática clínica à Gastronomia, com início previsto para o mês de março. No total são disponibilizadas 50 vagas.

De acordo com o projeto pedagógico do curso, cada aula presencial terá carga horária de oito horas e as atividades on-line de 32 horas por bloco. Ministrados no Câmpus II, os encontros presenciais irão ocorrer aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 17h, mediante o cumprimento das medidas sanitárias para contenção do novo coronavírus.

Os cursos de Pós-Graduação da UniFAI atendem a Portaria do Ministério da Educação (MEC) para especialização lato sensu, com carga horária mínima de 360 horas.

Conforme a coordenadora do curso de especialização, Profa. Dra. Miriam Ghedini Garcia Lopes, um grande diferencial da pós-graduação é o foco prático, que possibilita novas ferramentas para a atuação do nutricionista na prática clínica.

“Temos um corpo docente extremamente qualificado, formado por mestres e doutores da Nutrição e da Medicina. A Nutrição Clínica e a Gastronomia são pilares desse curso. Dentro dela serão abordadas as doenças crônicas não transmissíveis, que incluem diabetes, hipertensão, doença renal crônica e a obesidade”, afirma.

A matrícula poderá, preferencialmente, ser feita de forma remota com o envio dos documentos digitalizados ou na Pró-reitoria de Pós-Graduação, localizada no Câmpus I (Rua Nove de Julho, 730).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3502-7010 (ramal 7080), no portal da UniFAI por meio da seção Pró-reitoria de PPG, no e-mail [email protected] ou nas páginas do Facebook “Pós Graduação Nutrição Clínica UniFAI” e do Instagram @posnutriclinicaunifai.