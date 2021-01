Empresários decidem manter carreata e buzinaço: será nesta sexta-feira, às 15h

Empresários iniciam concentração

Nas redes sociais, os empresários que lideram a mobilização pela realização de uma carreata nesta sexta-feira (29), e que foram recebidos pela manhã no gabinete do prefeito Márcio Cardim, haviam anunciado a suspensão da manifestação, com a promessa do gestor municipal em editar decreto que flexibilizaria as atividades do comércio, considerando assim que o objetivo havia sido atingido.

Porém, pouco depois das 13h, os empresários decidiram retomar a carreata e buzinaço. Segundo publicaram em suas redes sociais, em vídeo, o Ministério Público teria pressionado o prefeito após saber da medida de flexibilização. Com isso, decidiram manter o protesto, com a saída dos veículos do campus II da UniFAI, às 14h, quando deverão percorrer ruas da cidade.

Além do anúncio antecipado pelos empresários, o prefeito também foi ao rádio, pouco depois do meio dia, onde confirmou a reunião, ocorrida pela manhã, bem como a possibilidade de retomada de funcionamento do comércio com atendimento presencial com a edição de novo decreto. Ele informou sobre a melhora dos indicadores de casos e internações decorrentes da Covid-19.