Covid-19: Bolsonaro volta a criticar isolamento e afirma comprar qualquer vacina

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a criticar o isolamento social como medida de prevenção ao novo coronavírus (Sars-cov-2). Bolsonaro esteve em um evento de inaguração da ponte que liga os estados de Sergipe e Alagoas, localizada sobre o Rio São Francisco, na BR-101.

O presidente também recuou de declarações que havia dado sobre a recusa à compra da vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotech.

“O povo brasileiro é forte. O povo brasileiro não tem medo do perigo. Nós sabemos que são os vulneráveis, os mais iosos idosos e os com comorbidade, o resto tem que trabalhar”, disse Bolsonaro. “Eu sempre disse: depois que passar pela Anvisa a gente compra a vacina, seja ela qual for “.

O presidente disse, dias atrás, em live, que “não compraria a do João Doria”, ao se referir à Coronavac – vacina produzida pelo Instituto Butantan. O presidente afirmou ter feito convênios com diversos laboratórios desde o mês de setembro do ano passado e garantiu que as vacinas “vão chegar para toda população em um curto espaço de tempo”.